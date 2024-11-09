高知県安芸市で秋季キャンプ中の阪神は9日、今キャンプ2度目の紅白戦をし、1番・佐藤輝がいきなり右翼フェンス直撃の二塁打を放った。先発のルーキー津田を攻め、1死後に井坪が左翼線へ適時二塁打。3日の紅白戦は両軍無得点に終わっており、これが藤川政権初得点になった。試合は6回制で行う。