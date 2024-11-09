10月27日、山梨県山中湖の湖畔で開催された「ルノー カングー ジャンボリー2024」。全国から集まった約1,500台の車両と3,300名以上の参加者が、秋の澄んだ空気の中でフランス流アウトドアを満喫する一日となった。参加車両のうち1,280台がルノー カングーで、その他215台が各ブランドからの参加。会場となった山中湖交流プラザ「きらら」は、ルノーならではの個性にあふれた時間と風景が広がった。【画像】1,280台のルノー カング