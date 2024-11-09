俳優の橋本環奈さんが主演する連続テレビ小説『おむすび』（NHK総合、月〜土曜午前8時ほか）。第7週「おむすび、恋をする」（11/11〜11/15）の第31回あらすじを紹介します。第31回（11月11日放送）あらすじ家族にギャルをやりたいと宣言した結は、新人たちが加わったハギャレンの活動に復帰する。その一方で、過労で倒れた時に助けてくれた翔也（佐野勇斗さん）に何かお礼をしたいと言うと、翔也はスタミナが欲しいと言う。その返