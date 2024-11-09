中日・中田翔内野手（35）が9日、名古屋市内の練習施設で契約更改交渉を行った。昨オフに年俸3億円の2年契約（金額は推定）を結んでおり、現状維持で勝負の2年目に向かう。球団側と、自身の思いが一致した。「チームとして優勝を狙っていきたいという気持ち、強いと思うので、僕もその話を聞いて、優勝を目指してやっていくという話をしました」。不完全燃焼に終わった移籍初年度だった。得点力強化を期待されて加入したが、