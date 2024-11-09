「ＮＢＡレーカーズ−７６ｅｒｓ」（８日、ロサンゼルス）ＮＢＡは公式Ｘ（旧ツイッター）を更新。「レブロンがチャンピオンにあいさつ！」と記し、レーカーズのレブロン・ジェームズが同じロサンゼルスを本拠地とし今季大リーグでワールドシリーズを制覇したドジャースの選手を祝福する様子の動画を投稿した。ドジャースからはシリーズＭＶＰに輝いたフリーマン内野手と息子のチャーリー君、リリーフのグラテロル投手らが