粧美堂では、人気アイテム｢はさめる前髪カーラー｣のサンリオキャラクターズ限定デザインを、一部店舗を除く全国のドン･キホーテ系列店舗にて、11月中旬より順次販売いたします。サンリオの人気キャラクター｢ポムポムプリン｣｢シナモロール｣｢ポチャッコ｣｢ハンギョドン｣をそれぞれデザインした、限定デザインの前髪カーラーが新登場。 サンリオキャラクターズの限定デザイン