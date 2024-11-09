SNS型投資詐欺やロマンス詐欺を防ごうと静岡県警と金融機関が被害防止に向けた連携協定を結びました。 【動画】SNS型投資詐欺やロマンス詐欺の未然防止を目指す 静岡県警と金融機関が連携協定＝静岡県警 2024年11月8日、静岡県警と連携協定を結んだのは静岡県内の銀行や金融の関係機関です。 連携協定では、銀行が顧客のインターネットバンキングの不審な取引を監視することや顧客への注意喚起などを、静岡県警と連携して