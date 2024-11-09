俳優の池松壮亮、妻夫木聡、石井裕也監督が9日、都内で行われた映画『本心』の公開記念舞台あいさつに登壇。初共演からの互いの印象の変化について語った。【写真】思わずドキッ！ざっくりドレスで美背中を大胆披露した三吉彩花池松と妻夫木は石井監督がメガホンを取った2014年公開の映画『ぼくたちの家族』で初共演した。それ以降何度も共演している仲。初対面からの互いの印象の変化について聞かれると、池松は石井監督に対