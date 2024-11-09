群馬県伊勢崎市で親子3人が死亡した交通事故で、危険運転致死傷の罪に問われたトラック運転手が、過去に勤務していた運送会社を飲酒トラブルで退職していたことがわかりました。【映像】出勤検査でアルコール検出5回以上も… 被告の男2歳の塚越湊斗くん（2）と父親の寛人さん（26）、祖父の正宏さん（53）は5月、伊勢崎市で反対車線にはみ出してきた鈴木吾郎被告（70）が運転するトラックと衝突し死亡しました。鈴木被告は飲酒