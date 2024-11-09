TOKIOの松岡昌宏さんが、YouTubeチャンネル「松岡のちゃんねる」に2024年11月6日に公開したYouTube動画で、「アイドル」について語った。「アイドルっていうモノと、自分が感化される人は違くて」動画内で、松岡さんがスタッフから「松岡さんが一番アイドルだと思う人は誰ですか？」と尋ねられる場面があった。松岡さんはこの問いに、「アイドルっていうモノと、自分が感化される人は違くて」と前置きしつつ、「ミスターアイドルは