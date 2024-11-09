気象庁は、与論町に大雨特別警報を発表しています。奄美南部では、9日夕方にかけて非常に激しい雨が降るおそれがあり、引き続き、土砂災害・低い土地の浸水に最大級の警戒が必要です。しています。 【未明に1時間120ミリの猛烈な雨】 奄美地方には暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となっています。奄美南部では与論町を中心に8日から発達した雨雲がかかり続け、気象庁は9日午前０時半すぎ、奄美地方に線状