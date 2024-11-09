現在公開中の『劇場版「進撃の巨人」完結編THE LAST ATTACK』の本編最後に流れる新作映像が、「進撃のスクールカースト」であることが発表された。【写真】エレン、ミカサ、アルミンの幼なじみ3人が映画の感想を言い合う！新作映像「進撃のスクールカースト」場面カット「進撃のスクールカースト」は原作コミックスの巻末に描かれていた嘘予告で、ファン待望のアニメ化となる。原作最終巻の34巻に描かれていた、エレン、ミカ