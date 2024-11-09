俳優の桐谷健太が主演を務めるドラマ『Qrosの女』（テレビ東京系／毎週月曜23時6分）に出演する女優の黎架（れいか）が9日放送の『伊集院光＆佐久間宣行の勝手に「テレ東批評」』（テレビ東京系／毎週土曜11時3分）に登場。デビューのきっかけを明かした。【写真】謎の美女“キュロスの女”を演じている黎架誉田哲也の小説をドラマ化した本作。話題のCM美女の正体を巡り、芸能界、週刊誌業界だけでなく一般人までも巻き込んだ