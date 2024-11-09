◆ＮＢＡグリズリーズ１２８―１０４ウィザーズ（８日、米テネシー州メンフィス＝フェデックス・フォーラム）グリズリーズとツーウェー契約を結び、日本人４人目のＮＢＡプレーヤーとなった河村勇輝が、ウィザーズ戦に途中出場。約４分プレーして、ＮＢＡ初のフィールドゴールで３ポイントシュートを成功。３得点、２リバウンド、１アシストをマークした。チームがリードした最終第４クオーター（Ｑ）終盤に出番を得て、まず