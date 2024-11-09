NBAレイカーズは8日（日本時間9日）に本拠地で76ersと対戦。第1Q終了後には世界一に輝いたロサンゼルス・ドジャースの選手たちがコートに立つと、ファンが大興奮した。この試合ではMLBで世界一に輝いたドジャースの優勝メンバーのムーキー・ベッツやフレディ・フリーマンなどが来場した。第1Q終了後にはチャンピオントロフィーとともにコートに立つと、ファンから大歓声を浴びた。その後、ベッツが現地放送でインタビュー