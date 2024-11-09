11月16日に放送される音楽番組『JOYNT POPS』（NHK BS4K、NHK BS）の、出演アーティストと曲目が発表された。 （関連：香取慎吾が音楽と歩んだ日々中居正広との再会、稲垣吾郎＆草磲剛と7年越し音楽番組出演……約5年の歩み） 3回目の放送となる今回の“JOYNTアーティスト”は、DXTEENとMAZZEL。DXTEENは、『魅力全開！最強ダンスメドレー』をテーマに、番組HPで募集したファン投票で1位に