大阪府吹田市の緑地公園駅近くに、関西最大規模の猫専用トリミングサロン＆ホテル「にゃん子ん家」2号店がオープンする。【写真】「にゃん子ん家」でのシャンプーの様子(イメージ)「にゃん子ん家」外観施設の特徴などを担当者に聞いた。ーー今回の施設オープンの意図や狙い、ターゲットは？関西では珍しい猫専門トリミングサロン・ホテルの2号店がオープンします。猫専門のスタッフの細やかなサービスは、