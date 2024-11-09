【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「僕はブース丸ごと体験型のアート作品の空間を作ります」（岩田剛典） 三代目 J SOUL BROTHERSが初となるEXHIBITION『JSB3 CLASS』を、12月7日から2025年3月16日まで東京・六本木ミュージアムで開催する。 常に信念を持ち、個性を磨き続け、新しいことに挑み、前へと進んできた三代目 J SOUL BROTHERS。2025年15周年イヤーを迎える彼らは、いったい何を想う