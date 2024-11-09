Photo: 小暮ひさのり 騙されたと思って設定してみて。毎年進化を続けて高機能になっていくiPhoneの基本ソフトウェア、iOS。その最新版であるiOS 18で、ひとつユニークな機能が追加されています。なんと「乗り物酔いの軽減機能」です。 Image: Apple これは「車両モーションキュー」という機能。有効にすると画