俳優の池松壮亮（34）が8日放送のTBS「A-Studio＋」（金曜後11・00）にゲスト出演。高校時代のモテエピソードが明かされる場面があった。MCの笑福亭鶴瓶は高校時代からの親友だという倫太郎さんを取材。2016年に初めて番組に出た際、番組側に取材されたのではと池松が勘違いしたほどの間柄。鶴瓶は倫太郎さんから聞いた「学校の時に、めっちゃモテて、文化祭の時に、そっちに並びすぎて食堂に誰も来なかったって」というエピ