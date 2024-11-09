首都圏を中心に相次ぐ戸建て住宅を狙った強盗事件を受け、家庭向けの防犯対策への関心が高まっている。ホームセンターでは、侵入対策の防犯関連商品の販売が全国で急増。警備会社には、離れて暮らす家族の見守りに関する問い合わせも寄せられている。（後藤陵平、小松大樹）近所で事件「人ごとでない」東京都江東区のホームセンター「コーナン江東深川店」。７日午後、同店を訪れた会社員（５７）は、「近所でも事件が起きて不