東通原発1号機の重大事故に備えた防災訓練で、国道に合流しようとする車両に乗ったUPZ住民役に自宅で待機するよう促す警察官＝9日午前、青森県東通村青森県は9日、東北電力東通原発1号機（同県東通村）の重大事故に備えた防災訓練を県内各地で実施した。屋内退避が基本となる原発から半径5〜30キロ圏内の緊急防護措置区域（UPZ）の住民に対する交通規制を初めて試し、今後避難計画の検討材料とする考えだ。この日は東通1号機が