フーバーダムの近くで遺骨が見つかってから１５年後に身元が判明した男性/Mohave County Sheriff's Office（ＣＮＮ）２００９年１１月１１日。米ネバダ、アリゾナ州境にある歴史的なフーバー・ダム近くの幹線道路で働く二人の建設作業員にとって、その日はごく普通の１日だった。現場で普通ではないもの、つまり人骨の存在に注意が向くまでは。最初の骨に気付いた後、作業員らは周辺を探し続けた。すると骨が次から次に見つかった