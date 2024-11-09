東京・町田市で、住宅の庭から謎の水と気泡が湧き出ているのが確認されました。周辺ではリニア中央新幹線のトンネル工事が行われていました。【画像】地中から水が湧き出て、ポコポコと気泡が噴出別の場所では道路での漏水も■掘削工事との関連不明も…工事中断して原因調査地中から水が湧き出て、ポコポコと気泡が噴出しています。この謎の現象が起きたのは東京・町田市。リニア中央新幹線の地下トンネルの掘削現場近くにあ