フジテレビ元アナウンサーの渡邊渚さんが８日、自身のインスタグラムを更新。週刊誌のグラビア撮影を行ったことを報告した。 【写真】いつもと雰囲気が違います！ 「今日１１月８日発売週刊ポストいつもの雰囲気とは少し違う衣装で掲載していただいてます」と投稿。「今やこれからのことなどお話ししました。さらっと嬉しいお知らせもしてますので、ぜひご覧ください！」と記し、お腹をチラッと見せる緑色で半袖