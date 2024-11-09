女優の吉高由里子が主演するＮＨＫ大河ドラマ「光る君へ」の第４３回「輝きののちに」が１０日に放送される。大石静氏が脚本を手がけるオリジナル作品。大河ドラマではきわめて珍しい平安時代の貴族社会を舞台に、１０００年の時を超えるベストセラー「源氏物語」の作者・紫式部／まひろの生涯に迫る。３日に放送された第４２回「川辺の誓い」では、三条天皇（木村達成）との覇権争いに疲れ、孤独を深めた道長（柄本佑）は病に