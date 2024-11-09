習近平主席とイタリア大統領、文化協力メカニズム大会・大学長対話会の出席者と会見8日、中伊文化協力メカニズム大会・中伊大学長対話会の出席者らと会見する習近平主席（右）とマッタレッラ大統領。（北京＝新華社記者/李学仁）【新華社北京11月9日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）国家主席は8日夜、イタリアのマッタレッラ大統領と共に中伊文化協力メカニズム大会・中伊大学長対話会の出席者らと北京で会見した。習近平主席