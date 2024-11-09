【メイクする手がプルプル震えて...】11月８日、国立代々木第一体育館。GPシリーズ・NHK杯女子シングルのショートプログラム（SP）で最後の演技者だった。世界女王の降臨だ。NHK杯SPで首位発進した坂本花織坂本花織（24歳／シスメックス）は、きらきらと輝く赤い衣装を身にまとい、氷上で大観衆を虜にした。とにかく雄大で、疾走感のある演技だった。本人は「６割程度」と未完成であることを強調するが、他と一線を画している