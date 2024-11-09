インドネシアのレウォトビ火山で9日朝、大規模な噴火が発生しました。この火山は7日にも大規模噴火を起こしていて、気象庁が日本への津波の有無について調査しています。気象庁によりますと、日本時間の午前5時47分ごろ、インドネシアのレウォトビ火山で大規模な噴火がありました。現地当局によりますと、噴煙は山頂の上空9000メートルに達したということです。レウォトビ火山では7日にも大規模な噴火が起きています。2