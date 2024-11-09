池松壮亮（34）が9日、東京・TOHOシネマズ六本木ヒルズで行われた主演映画「本心」（石井裕也監督）公開記念舞台あいさつで「映画と時代の追いかけっこになった」と感慨深げに語った「本心」は作家・平野啓一郎氏の同名小説の映画化作品。今からさらにデジタル化が進み、リアルとバーチャルの境界が曖昧になった2040年が舞台で、池松は石川朔也を演じた。田中裕子（69）演じる、亡くなった母秋子が生前「自由死」を選択していたと