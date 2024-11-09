マンチェスター・ユナイテッドのレジェンドであるロイ・キーン氏は今後のキャリアについて驚きの考えを持っていることがわかった。『Manchester Evening News』が伝えている。現役時代にはトレブルを達成したマンUのレジェンドは引退後も、定期的なサッカー中継や主要トーナメントの解説者として頻繁にテレビに出演し、自身の考えや意見を発信し続けている。YouTubeチャンネル『The Overlap』にジェイミー・キャラガー、イアン・ラ