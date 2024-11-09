グレーターベイ航空は、一部を除く全運賃タイプに受託手荷物を含むようにした。11月8日以降発券分から、運賃タイプ「GO GO」（予約クラス：V・S・Q・O）に、1個20キロ以内の受託手荷物を付帯する。「GO GO Promo」（同：E）にはつかない。11月7日以前の発券分は、発券時の条件が適用となる。