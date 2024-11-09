元日本代表のストライカー、岡崎慎司氏が2014FIFAワールドカップで日本を率いたアルベルト・ザッケローニ氏と再会したことを『X（旧Twitter）』で報告した。ポストでは「皆さん、ザックさんは元気でした！サッカーの話、住んでる街の話、日本での経験から、日本が第二の故郷だと話すぐらい大好きになってくれていて、ブラジルワールドカップが本当に悔しかったんだと感じました」と当時のことを振り返り、笑顔で再会を楽しんだ。