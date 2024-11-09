北海道鉄道活性化協議会は、「すみっコぐらし 北海道のてつどうスタンプあつめの旅」キャンペーンを10月15日から2025年1月14日まで実施する。JR北海道の20駅を巡りながらスタンプを集める「スタンプラリー」を展開する。対象駅は札幌・小樽・岩見沢・苫小牧・登別・追分・函館・旭川・滝川・富良野・稚内・名寄・北見・網走・遠軽・帯広・摩周・釧路・根室・厚岸の各駅。参加者はスマートフォンを使って各駅でスタンプを集め、特設