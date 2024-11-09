佐野は首位打者のタイトルも獲得している(C)KentaHARADA/CoCoKARAnext今月5日からFAの権利行使の手続きがスタート。すでにソフトバンクからは日本シリーズにも登板した右腕、石川柊太が権利行使の申請手続きを行った。【動画】好調な佐野は戸郷から豪快にアーチをかけた育成ドラフト1位で2014年に入団、18年に13勝、コロナ禍でシーズン短縮となった20年に最多勝（11勝）と勝利1位のタイトルに輝くなど実績のある右腕をめぐって