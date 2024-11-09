阪神・藤川球児新監督が９日、秋季キャンプ視察初日の岡田彰布オーナー付顧問と１時間２５分間の“青空会議”を行った。強い日差しが降り注ぐ高知・安芸市営球場。打撃練習が行われている最中、三塁ベンチ前で話が止まらなかった。途中、新任の小谷野栄一打撃チーフコーチも談笑に合流。ティー打撃を行う佐藤輝や小幡の方向を見ながら、身ぶり手ぶりを交えて会話する場面もあった。この後、午後１時から今キャンプ２度目の紅白