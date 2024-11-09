テレビ朝日系「中居正広の土曜日な会」（土曜・正午）が９日に放送され、野球の国際大会「ラグザスｐｒｅｓｅｎｔｓ第３回ＷＢＳＣプレミア１２」を特集した。番組には元ヤクルト監督の古田敦也氏が解説で出演し、大会連覇が、１３日に初戦を迎える日本代表「侍ジャパン」を紹介。また世界ランクでは日本が１位であることを伝えた。するとコメンテーターの社会学者・古市憲寿氏は「じゃあ、アメリカより日本の方が強いん