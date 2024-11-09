長崎の陸の玄関口の冬の夜を彩ります。 アミュプラザ長崎のイルミネーションが始まりました。 8日午後6時半、イルミネーションが一斉に点灯されました。 アミュプラザ長崎のかもめ広場で始まった「ウインターイルミネーション」。 メインは高さおよそ12メートル、ブルーとゴールドの美しい光を放つシンボルツリーです。 広場の天井部分には天の川をイメージしたイルミ