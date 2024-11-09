お笑いコンビ・ハライチの澤部佑（38）が8日、ABEMA「しくじり先生 俺みたいになるな！！」（毎月第1〜3金曜後9・30）に出演。人気芸人と同じ高校出身だと明かした。今回のゲストは、ウエスP。裸体の上でテーブルクロス引きを行うなど体を張った芸で人気を博し、世界的人気番組「ゴット・タレント」にも出演経験がある。実は、ウエスPと「高校が一緒。めちゃくちゃ地元が近い」という澤部。ウエスPは1学年後輩で「ウエスP