声優の石川由依（35）、が9日、都内で開かれた『劇場版「進撃の巨人」完結編THE LAST ATTACK』公開記念舞台あいさつに登場し、自身が演じたミカサ・アッカーマン役を振り返った【写真】梶裕貴、林祐一郎監督とともに…ケーキの前で笑顔を浮かべる石川由依石川は収録について、「最後は、（アルミン役の）井上（麻里奈）さんと梶さんと3人で収録することができて、アフレコ前は正直、どんな気持ちになるか実感がなくて、分から