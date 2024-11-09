プロ野球・ヤクルトやメジャーリーグなどで活躍した野球解説者の五十嵐亮太氏が９日、ＴＢＳラジオ「土曜ワイドラジオＴＯＫＹＯナイツのちゃきちゃき大放送」にゲスト出演した。五十嵐氏はかつて在籍したメジャーの状況について言及。メジャーでプレーする日本人選手は全員代理人を付けているなどと説明すると、ナイツの塙宣之が「（代理人は）元木さんみたいに『ここに車、ありますよ』と教えてくれたり…」とブッコんだ。