メ～テレ（名古屋テレビ） 来年1月の岐阜県知事選挙に立候補を表明していた、参議院岐阜選挙区選出で自民党の渡辺猛之議員が9日、出馬を取りやめることを明らかにしました。 渡辺議員 「今後、相当厳しい国会運営が見込まれる中で参議院の席を離れるべきではないという決断をした」 渡辺議員は先月岐阜県知事選への立候補を表明していましたが、衆院選が自民党にとって厳しい結果となった中、自身の出馬で参議院