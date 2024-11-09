メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋市東区で10月に見つかった不発弾について、市は12月15日に処理作業を行うことを決めました。 10月24日、東区葵で建物の解体作業中にアメリカ製の250キロ普通爆弾の不発弾が見つかりました。 市は、不発弾の処理作業について 8日の会議で、12月15日日曜日の午前10時から行うことを決めました。 当日は、現場から半径約300メートルの範囲が警戒区域に設定され、立ち入り禁止と