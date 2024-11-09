ヤクルトが来季の打撃部門の新コーチとして、今季まで独立リーグ・石狩の監督を務めた坪井智哉氏（50）の招へいに動いていることが9日、分かった。坪井氏はPL学園、青学、東芝から97年ドラフト4位で阪神に入団。代名詞の「振り子打法」から巧みなバットコントロールで安打を量産するバットマンとして日本ハム、オリックスなどでも活躍し、米独立リーグでのプレーを経て14年限りで現役を引退した。15年からDeNAの打撃コーチとし