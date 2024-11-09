Ｊ１神戸の吉田孝行監督が９日、神戸市内でトレーニング後にオンライン取材に応じ、１０日の東京Ｖ戦（味の素スタジアム）に向けて「相手の特徴はカウンター。いい守備からいい攻撃へ移り、その裏にもカウンターもあるので気を付けたい」と警戒した。前節の１日・磐田戦での接触により脳振とうの疑いがあり、５日のアジア・チャンピオンズリーグ・エリート（ＡＣＬＥ）光州戦はベンチ外だったＦＷ武藤嘉紀らの出場については明