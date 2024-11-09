がんを正しく知り考えるためのイベント『ちゃやまちキャンサーフォーラム』が、１１月９日、大阪・梅田のＭＢＳ本社で行われています。ちゃやまちキャンサーフォーラムはＭＢＳのＣＳＲ、がんキャンペーン活動のひとつで、がんについて正しく知ってもらうためのイベントです。１０回目の今年は２２の患者会やサポート団体がブース出展し、患者や家族の交流の場となっています。また、小児がん患者への支援の象徴であるレモネ