J2清水は9日、元日本代表GK権田修一（35）が今季限りでチームを退団すると発表した。権田は21年にポルトガル・ポルティモネンセから期限付き移籍で約2年ぶりにJリーグに復帰。完全移籍で加入した22年にはチームの主将も務めた。同年にはW杯カタール大会の代表メンバーに選出され、本大会では全4試合に先発出場を果たすなどベスト16入りの原動力となった。権田は10日のホーム最終戦セレモニーでサポーターへの挨拶を予定して