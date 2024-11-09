テレビ東京の田中瞳アナウンサー（28）が9日放送のテレビ東京系の町ブラ番組「モヤモヤさまぁ〜ず2」（土曜午前11時30分）内で、結婚したことををサプライズ発表した。収録の「数日前」だったと説明し、お相手については言及しなかった。田中アナは現在入社6年目で、同局の看板経済ニュース番組「WBS（ワールドビジネスサテライト）」のフィールドキャスターに加え、人気番組の「モヤさま」のアシスタントなどでも活躍するなど、