「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は三宿にオープンした、町中華の気軽さとモダンチャイニーズのおしゃれさのいいとこどりをしたお店。洗練された空間でいただける絶品中華メニューが人気です。〈New Open News〉毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたり