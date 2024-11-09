〈「ヌンチャクを持参して取引現場に…」“紀州のドン・ファン殺人公判”須藤早貴（28）に“氷砂糖”を「3グラム15万円で売った」サングラス密売人が明かす覚醒剤取引のリアル〉から続く和歌山地裁で行われている須藤早貴被告（28）の裁判員裁判。問われているのは、元夫で和歌山県田辺市の資産家・野崎幸助氏（享年77）に対する殺人罪と覚醒剤取締法違反の罪だ。11月8日の第19回公判からは、遂に被告人質問が始まった。【画像】